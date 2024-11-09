شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان: إدارة ترامب لديها علاقات قوية وتأثير كبير على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إدوارد جابرييل، رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، إن هناك فرصا أكبر وتغيرا في الرؤى لإنهاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وإدارته الجديدة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب لديها علاقات قوية وتأثير كبير على الإدارة الإسرائيلية.

وأضاف "جابرييل"، في اتصال مع قناة "القاهرة الإخبارية" الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل لبحث إنهاء التصعيد الإسرائيلي، موضحا أن لديه اتصالات دبلوماسية سيعمل عليها الأسبوع المقبل لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

وأضاف أن هناك مساع حثيثة من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان مع كثير من المسئولين الأمريكيين بهدف إيجاد بعض الأرضيات والأسس الراسخة من أجل الحلول المستدامة، ووقف التصعيد والحرب في لبنان.