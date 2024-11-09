شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تجدد الالتزام بإنهاء الصراع فى غزة ولبنان والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة في إنهاء الصراع في كل من قطاع غزة ولبنان والسودان، وذلك خلال اتصالين منفصلين مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبدالله بن زايد.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الجمعة، عن الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية توني بلينكن أكد خلال اتصاله مع عبد الله بن زايد على التزام الولايات المتحدة المستمر بإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن.

وناقش الجانبان ، وفق البيان ، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وزيادة المساعدات وتوفير مسار يمكن الفلسطينيين في غزة من إعادة بناء حياتهم وتعزيز الحكم والأمن وإعادة الإعمار.

وبحث الطرفان أيضا جهود تحقيق حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى منازلهم.

وفيما يتعلق بالسودان، شدد بلينكن على أهمية توسيع الوصول الإنساني ووقف القتال ودعم عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية.

في السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره السعودي بن فرحان، مؤكدا التزام الولايات المتحدة المستمر بإنهاء الصراعات في غزة ولبنان، معربا في الوقت ذاته عن تقدير الولايات المتحدة لجهود السعودية في تقديم المساعدات للفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالسودان، شكر بلينكن، بن فرحان على القيادة المستمرة للمملكة في الجهود الإقليمية لتحقيق وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية توسيع الوصول الإنساني ووقف القتال ودعم عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية.

وتابع البيان أن الجانبين ناقشا أيضا المخاوف المشتركة بشأن الاستقرار والأمن الإقليمي.