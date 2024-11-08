شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تلغى معرض أعلام السلام فى نيويورك بعد احتجاجات إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالجمعة، 08 نوفمبر 2024 03:58 م
قررت منظمة الأمم المتحدة إزالة معرض أعلام السلام، فى مقرها فى مدينة نيويورك الأمريكية، الذى يضم أعمالا فنية لطلاب من جميع أنحاء العالم طالب فيها الرسامون بـ "السلام" وبأن تكون "فلسطين حرة".
وجاء تحرك الأمم المتحدة بعد أن طالب سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية دانى دانون بإزالته، متهما الأمم المتحدة بـ "النفاق" و"معاداة السامية".
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