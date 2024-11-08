شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تلغى معرض أعلام السلام فى نيويورك بعد احتجاجات إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

قررت منظمة الأمم المتحدة إزالة معرض أعلام السلام، فى مقرها فى مدينة نيويورك الأمريكية، الذى يضم أعمالا فنية لطلاب من جميع أنحاء العالم طالب فيها الرسامون بـ "السلام" وبأن تكون "فلسطين حرة".

وجاء تحرك الأمم المتحدة بعد أن طالب سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية دانى دانون بإزالته، متهما الأمم المتحدة بـ "النفاق" و"معاداة السامية".