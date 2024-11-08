شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في مشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد أربعة وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.