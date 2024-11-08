شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: مقتل وإصابة طاقم جرافة عسكرية إسرائيلية شمال كفر كلا إثر تفجيرها والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بـأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في بلدة مارون الراس بالقطاع الأوسط للجنوب اللبناني.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال معارك جنوبي لبنان.

كما أعلن حزب الله تدميرهم جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة شمال غربي كفر كلا ما أدى لمقتل وجرح طاقمها والقوة المرافقة.