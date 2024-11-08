شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط إسرائيلى بمعارك جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف قوات وآلية إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوعين فى معارك جنوب لبنان، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتزامن ذلك مع إطلاق حزب الله صواريخ نوعية صوب قواعد عسكرية إسرائيلية وغارات للاحتلال طالت بلدات لبنانية.

وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلى جنوبي بلدة العديسة في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات.

وأضاف الحزب أنه دمر جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة شمال غربي كفركلا جنوبي لبنان ما أدى لمقتل وجرح طاقمها والقوة المرافقة لها.

كما أكد حزب الله استهدافه قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرقى مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية، بعد دوى صفارات الإنذار بالمنطقة.

كما قال إنه استهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية بشمال غربي حيفا برشقة صاروخية نوعية.