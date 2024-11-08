شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بفتح: الاحتلال لا يفهم لغة السلام ويحاول مصادرة كل الحقوق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين سر حركة فتح في هولندا، زيد تيم، إن على الأمم المتحدة والعالم أجمع إدراك أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام والتعايش ويحاول مصادرة كل الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن أن يقدم سوى القتل والإرهاب.



وأضاف تيم -في تصريح خاص لقناة (النيل) بالتلفزيون المصري، اليوم الجمعة- أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن في ظل وجود الحكومة اليمنية المتطرفة، مضيفا أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية لعدم قدرته على وقف حرب الإبادة الجماعية والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين.

وحول أعمال الشغب خلال مباراة لكرة القدم في أمستردام، قال أمين سر حركة فتح، "إن المشجعين الإسرائيليين المشاغبين حولوا فرض أفكارهم متجاهلين كل أعمال القتل والتهجير القسري للشعب الفلسطيني وحرق الناس بالخيام ، فحاولوا استفزاز المواطنين والمنظمات الهولندية المناصرة للقضية الفلسطينية من خلال تمزيق اللافتات الداعمة لفلسطين وقطاع غزة، ومن ثم بدأت المناوشات التي تدخلت الشرطة الهولندية لوقفها".



ووقعت أعمال الشعب في أمستردام عقب انتهاء مباراة بين فريق مكابي تل أبيب ضد أياكس الهولندي والتي انتهت بفوز أياكس بـ 5 مقابل لا شيء ضمن إحدى مباريات دوري أوروبا .