شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: تهجير الفلسطينيين لم يتوقف منذ 75 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، أن خطورة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، موضحا مسلسل التهجير للشعب الفلسطيني لم يتوقف لأكثر من 75 عاما حتى الآن وهذا ليس بجديد، لكن المفارقة هذه المرّة هي تناولها مع مجازر فاقت كل التصورات الإنسانية التي حصلت في الحروب السابقة.

وأضاف رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مخطط التهجير الذي تنتهجه إسرائيل يندرج ضمن أجندتها الدينية التي تزعم أن لها الحق ليس فقط في أرض فلسطين، والمجتمع الدولي ما زال يتفرج على هلاك شعب بأكمله دون أن يقوم بشيء يذكر، حتى الدعوة المقامة بحق اسرائيل قامت بها جنوب أفريقيا والدافع الإنساني هو الذي حتم قيامهم بتلك الدعوة، متابعا :"للأسف الحرب لم تنتهي و الشهداء لن ينتهوا من السقوط على أرض فلسطين حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً".

وأشار "أبو سعيد"، إلى أن هناك ثلاث جبهات قضائية قامت وما زالت تنتظر تحرك الحكومات التي لم تفعل شيء حتى هذه اللحظة وإنما البيانات كانت سيدة الموقف، فهناك بلاغ واضح من محكمة العدل الدولية تشير بوضوح إلى قيام اسرائيل بالإبادة الجماعية على إثر الدعوة المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.



وأوضح أن هناك بلاغ واضح من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه جالانت، وهناك لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأم المتحدة عن غزة وإسرائيل وأشارت بموضوع أن السلطات الإسرائيلية تحتل الأراضي الفلسطينية ما بعد 1967 وتقوم بإنشاء مستعمرات غير قانونية وبالتالي سقط عنها مفهوم الدفاع عن النفس بموجب المادة 42 من قواعد لاهاي لسنة 1907، وبالتالي كل هذه القضايا القانونية موجودة إلا أن التحرك الدبلوماسي ما زال خجولا.