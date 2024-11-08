شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة إماراتية إلى دمشق تحمل مساعدات إنسانية للنازحين من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "سانا" السورية بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تحمل مساعدات إنسانية للنازحين من لبنان.

وتحمل الطائرة مساعدات تشمل مواد إنسانية وللعناية الصحية والشخصية وقد تسلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وسيتم توزيعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة العليا للإغاثة.

وهذه الطائرة هي الرابعة التي تصل من الإمارات العربية المتحدة استمرارا للجهود الإنسانية الإماراتية لمساعدة الأشقاء اللبنانيين الوافدين والسوريين العائدين، وذلك بعد وصول 3 طائرات خلال الأسابيع الماضية، حملت إحداها 20 طنا من المساعدات والأخرى حملت 35 طنا من مواد إغاثية ‏وغذائية ومستلزمات وأجهزة طبية وسيارة إسعاف، والأخرى 10 أطنان من ‏مساعدات تشمل مستلزمات إنسانية ومواد ‏طبية.‏