شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربى يحبط محاولة 217 افريقى للهجرة بطريقة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربى بمدينة كلميم، اليوم الخميس، من إحباط عملية للهجرة غير الشرعية، ما أسفر عن القبض على 217 شخصًا، من دول إفريقيا جنوب الصحراء.



وضبطت سلطات الأمن المغربي، خمس سيارات رباعية الدفع إلى جانب زورقين مطاطيين ومحركات بحرية إلى جانب كمية كبيرة من البنزين، فضلاً عن معدات تستعمل فى الإبحار.



ومكنت التحقيقات، التى تشرف عليها النيابة العامة المختصة، من القبض على 8 أشخاص من المنظمين المدبرين لهذه العملية غير المشروعة.