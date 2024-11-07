شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إصابة 5 جنود من اليونيفيل فى هجوم طائرة مسيرة إسرائيلية بصيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قيادة قوة حفظ السلام الأممية فى جنوب لبنان "اليونيفيل"، إنه "بعد ظهر اليوم، كانت قافلة تابعة لقوات اليونيفيل، تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثًا إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها".

وأضافت قيادة "اليونيفيل"، في بيان اليوم الخميس، عقب الهجوم، أنه "أصيب 5 من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان".

وأوضحت أن "الجيش اللبناني أكد إصابة ثلاثة من جنوده عند نقطة التفتيش التابعة له والقريبة من موقع الغارة".

وذكرّت قيادة "اليونيفيل"، جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر، مؤكدة أنه "يجب حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف".