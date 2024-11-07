شكرا لقرائتكم خبر عن عدد سكان المغرب يقترب من 37 مليون نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدقت الحكومة المغربية على أحدث احصاء سكانى لها اليوم "الخميس" حيث بلغ عدد سكانها فى أول سبتمبر الماضى 36 مليونا و828 ألفا و330 نسمة،وبذلك شهد سكان المغرب منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ مليونين إثنين و980 ألفا و 88 نسمة، أى بنسبة زيادة 8.80 %.



وأشارت نتائج الإحصاء العام للسكان إلى أن إجمالى عدد الأسر بلغ 9 ملايين و275 ألفا و38 أسرة بزيادة عن إحصاء 2014 بلغت مليونا واحدا و 961 ألفا و 232 أسرة بنسبة زيادة 26.82 % .



وبلغ عدد الأجانب المقيمين على الأراضى المغربية 148 ألفا و 152 نسمة بزيادة عن عددهم فى العام 2014 الذى بلغ 61 ألفا و 946 نسمة بنسبة زيادة 71.86 % .