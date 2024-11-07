شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين غربى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ) الخميس، 07 نوفمبر 2024 04:48 م

استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية مدرسة تؤوى نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 12 مواطنا وإصابة 30 آخرين، في قصف مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية (ج) التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تؤوي نازحين.

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