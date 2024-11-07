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العاهل الأردنى: يجب تكثيف الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات لغزة

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القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء السلوفينى روبرت غولوب، دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية فى غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطقها.

وشدد العاهل الأردني على أن وقف الحرب الإٍسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد بالمنطقة.

وتطرق الاتصال، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، إلى سبل توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا في مختلف المجالات.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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