شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدرسة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال خمسة شهداء من داخل مدرسة شحيبر، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من المدرسة التي تؤوي نازحين، لافتة إلى أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء. وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة منذ صباح اليوم إلى سبعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال.

