شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية اليوم الخميس، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات توزعت على الخليل وقلقيلية ورام الله، وطوباس، رافقها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأكد نادي الأسير أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، بلغت أكثر من 11600 معتقل من الضفة الغربية.

