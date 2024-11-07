شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة وتقتحم بلدات ومخيمات فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير - في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن علميات الاعتقال توزعت على محافظات: (الخليل، قلقيلية، رام الله، طوباس)، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطينى، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

وفي سياق آخر.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدات ومخيمات في محافظة بيت لحم، حيث اقتحمت (زعترة، الشواورة، الخضر، بيت ساحور)، ومخيمي "عايدة" و"العزة"، وداهمت منازل وفتشتها.

كما هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في قرية "شوفة" جنوب شرق طولكرم، حيث أن مجموعة منهم كانوا برفقة كلاب بوليسية جاءت من مستعمرة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي البلدة، وهاجمتهم أثناء قطفهم الزيتون، واستولت على ثمار الزيتون، وطردتهم من أراضيهم، وهددتهم بعدم العودة إليها تحت تهديد السلاح.

وفي غضون ذلك، طرد جنود الاحتلال عددا من المزارعين وعائلاتهم من بلدة "كفر اللبد" شرق طولكرم، أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف الزيتون الواقع في منطقة "أرض الصوامع" غرب مستعمرة "عناب". ‫ وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرين، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداءً، منها 184 اعتداءً شمال الضفة، و113 تركزت في محافظة نابلس.