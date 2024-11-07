شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات فلسطينية من مخطط استيطاني للاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخططات إسرائيلية للاستيطان في قطاع غزة.

ويأتي هذا التحذير بعد شروع قوات الاحتلال في تقسيم وعزل شمال القطاع عن مدينة غزة، حيث بات القطاع عبارة عن تقسيمات معزولة عن بعضها بهدف السيطرة عليه بالكامل. مخططات الاستيطان في قطاع غزة وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب مركبة في قطاع غزة، من حرمان للسكان من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى علاوة على المجازر المستمرة في القطاع.



وحذرت الخارجية في الوقت ذاته من قيام قوات الاحتلال بتوسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه.

يأتي هذا وصولاً لهدف خطير وهو تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، مطالبةً بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء.

