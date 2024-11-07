شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهدف تجمعات للفلسطينيين، ومراكز إيواء شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للفلسطينيين في ميدان أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف مشروع بيت لاهيا، والذي يتعرض لقصف متواصل من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال، تزامن ذلك مع تهجير آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع المحاصر للأسبوع الخامس على التوالي.