شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينين وإصابة آخرين فى قصف مخيم النصيرات وشرق رفح ومخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثمانية فلسطينين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، فى قصف طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وشرق مدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد 3 فلسطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة النويري غرب مخيم النصيرات، لافتة إلى استشهاد 5 فلسطينين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال لمنطقة تبة زارع شرق مدينة رفح.

وفي سياق متصل استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في مخيم طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل شهيد (22 عاما) من داخل المخيم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، موضحة أن الشهيد أصيب أثناء تواجده في أحد ساحات المخيم برصاص قناص متمركز في أحد المنازل، فأصابه في القلب، وتم نقله من قبل متطوعي الإسعاف إلى خارج المخيم، وتسليمه لمركبة إسعاف الهلال الأحمر، بسبب منع الاحتلال من دخولها إلى المخيم.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال قد قصفت صباح اليوم مواقع في المخيم مرتين، أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بالشظايا، أحدهم سيدة ونجلها من ذوي الإعاقة.

