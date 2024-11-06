شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: توقيت القمة العربية الإسلامية المقبلة مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي إن القمة العربية الإسلامية المرتقبة في المملكة العربية السعودية تبدو حدثا مهما، في محاولة لوقف العدوان والحروب التي تشهدها المنطقة.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيت القمة يبدو مهما للغاية، حيث تم اختياره بعناية ليكون عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية، حتى تكون الظروف الدولية أكثر وضوحا.

وأضاف أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط مازالت أمرا غامضا، إلا أنه ينبغي أن يدرك أن تأييده لدولة الاحتلال لا يجب أن يكون تأييدا أعمى، ولكن يجب أن يقوم على تحقيق السلام والاستقرار، وهو ما لن يتحقق بعيدا عن الحق الفلسطيني.

وأوضح السفير زكي أن الحديث عن أن السلام يمر عن طريق الدم وفرض السطوة، هو حديث كاذب وواهم، ويدفع الإسرائيليون ثمنه، إلى جانب العرب أيضا، موضحا أن ما حدث في 7 أكتوبر، لم يحدث من فراغ، حيث أنه يبقى نتيجة لاستمرار الاحتلال.