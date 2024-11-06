شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: أطلقنا هجوما بسرب من المسيرات على قاعدة في تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله إنه شن هجوما جويا بسرب من المُسيّرات على قاعدة بيلو جنوبي تل أبيب للمرّة الأولى.

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بتجدد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وعشرات البلدات بالجليل الغربى إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

في السياق، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم رصد واعتراض نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان صوب بلدات الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله الإسرائيلي، استهداف تجمعا لقوات جيش الاحتلال بمستوطنة المطلة بصاروخ نوعي وقال إنه أوقع إصابات مؤكدة.