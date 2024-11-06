شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: الأسابيع المقبلة تحمل خطرا كبيرا على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان يحمل قدرا من المفاجأة خاصة بعدما ترشحت كامالا هاريس، وما حظت به حملتها من زخم، وبالتالي فكان فوز ترامب بالصوت الشعبي، وكذلك بأصوات المجمع الانتخابي، وهو ما خالف الكثير من التوقعات.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن الاهتمام بسياسات ترامب سوف يرتكز على منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه إذا ما أراد اتباع نهجا متوازنا في الإقليم، ربما ستساهم في تحقيق إنجاز كبير على المستوى الشخصي، قد تصل به إلى الحصول على جائزة نوبل.

وأوضح زكي أنه ليس من المستبعد أن تتوقف الحروب في بداية حقبة ترامب، في ضوء احتمالات وجود صفقة بين الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليكون إنهاء الحرب بمثابة هدية إسرائيلية للرئيس الجديد.

وأوضح السفير زكي أن الأمور تطورت في لبنان بصورة كبيرة، مما أسفر عن دمار كبير، بالإضافة إلى سقوط مئات المدنيين، موضحا أن الخطر كبير خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن الاحتلال سيسعى إلى إنهاء الحرب بشكل بالغ السوء، بينما يمكن للرئيس المنتخب أن يدخل على خط التفاوض، لاحتواء الأوضاع.

واعتبر أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساهمت في تراجع لغة السياسة، موضحا أنه يسعى إلى تحقيق نتائج ميدانية.

وأضاف أن الأمور في الداخل اللبناني شهدت تباينات واختلافات كبيرة، مما ساهم في إطالة حقبة الشغور الرئاسي، معتبر أن حزب الله مسؤول بصورة كبيرة عن هذا الأمر.

وأضاف أن الجامعة العربية لا يمكن أن تتخلى عن لبنان، معتبرا أن الأمر يبقى جزء من مسؤوليتها.