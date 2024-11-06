شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين بالاختناق إثر محاولة الاحتلال اقتحام بلدة الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الجامع الكبير، ومنطقة "التل"، في البلدة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة الخضر ظهر اليوم، وأصابت عددا من طلبة المدارس بالاختناق.