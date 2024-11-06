شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، اليوم الأربعاء، باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلى على محيط مدينة الهرمل. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل.

كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدات كفررمان في النبطية، وميفدون وزوطر، وكفردان غرب بعلبك، ومشمشة بجوار بلدة قرحا في قضاء بعلبك، وشقرا في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة علمان في قضاء مرجعيون، كما أغار على حي البياض في النبطية، وشن غارة مستهدفا مبنى في مدينة النبطية واتبعها بغارة مماثلة مستهدفا مبنى على طريق النبطية -زبدين، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدة ديرسريان في قضاء مرجعيون.

وفي بعلبك، نفذ طيران الاحتلال غارة على تلال رأس العين، وسلسلة غارات في قضاء بعلبك استهدفت بلدات بوداي، والأنصار، وجرد طاريا، ومحيط قرحا لجهة الرام، ومحلة عمشكي.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف مقر "ناحل غير شوم"، وهو مقر ‏لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة، كما قصف معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية، بالإضافة إلى ‏استهداف ثكنة "يؤاف" بالصواريخ.