شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين فى حى الرمال غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد 4 فلسطينيين فى قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، مجموعة مواطنين فى مدينة غزة.

وقال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إنهم نقلوا 4 شهداء وعددا من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قبالة مقر الإسعاف والطوارئ في حي الرمال غرب مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وفي نفس السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين مع ساعات الفجر الأولى بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية من حاجز "دوتان" العسكري، فيما وصلت تعزيزات إلى مخيط المخيم برفقة جرافات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري.

وشهدت شوارع المخيم دمارا واسعا في البنية التحتية، ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في المخيم وشارع المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شابين كانا على دراجتهما، فيما اشتعلت النار في أحد المنازل في مخيم جنين، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوبه.

وداهمت قوات الاحتلال منزلا يعود لمواطن وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما اعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

