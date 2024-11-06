شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى عمليات عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أربعة فلسطينيين خلال مداهمة وقصف جوي إسرائيلي على الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن شخصين استشهدا في مدينة قباطية، واثنين آخرين في منطقة طمون، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مسيرة استهدفت خلية مسلحين في قباطية.

وأفادت الوزارة، باستشهاد شابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدخل منزل في قرية مثلث الشهداء في مدينة جنين وذلك بعد اقتحام واسع لبلدة قباطية استمر لأكثر من سبع ساعات وبلدة مثلث الشهداء المجاورتين.

وبحسب موقع الحرة، شهدت بلدة قباطية اشتباكات مسلحة وتدمير واسع للبنى التحتية وتدمير شوارع رئيسة تربط قرى جنوب جنين، في وقت داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل، من بينها منازل قتلى فلسطينيين واعتقلت القوات الاسرائيلية عددا من المواطنين.

وفي مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، يستمر اقتحام الجيش الاسرائيلي وسط تدمير كبير للبنية التحتية ومداهمات واسعة،.

وشهدت مناطق أخرى اقتحامات واسعة من بينها قرية ذنابة في طولكرم، حيث اعتقلت القوات الاسرائيلية شابا بعد إطلاق النار عليه.

كما اقتحمت قرية مادما وبورين في نابلس ومخيم قلنديا جنوب، رام الله وسط مداهمات واسعة، وفقا للمصدر ذاته.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع قيام القوات الإسرائيلية بمداهمات شبه يومية تشمل اعتقال الآلاف وتبادل إطلاق النار بشكل منتظم مع مقاتلين فلسطينيين.