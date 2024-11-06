شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الإسلامية فى العراق تعلن استهداف جنوب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الهجوم على ما وصفته بالهدف الحيوي جنوب الأراضي المحتلة "نصرة لفلسطين ولبنان".

في حين قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من الشرق، مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة الممتدة من البحر الميت إلى إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أن "مجاهديها هاجموا هدفا حيويا في إيلات المحتلة".

ودعما للمقاومة في قطاع غزة، تشن فصائل مسلحة عراقية منذ أشهر هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية بينها إيلات (جنوب)، وواصلت هجماتها مع توسيع تل أبيب حربها لتشمل لبنان.



