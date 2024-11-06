شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الجالية العربية فى الانتخابات الأمريكية .. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف كواليس ميشيجان والان مع تفاصيل الخبر

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بولاية ميشيجان،أن هناك إقبالا كبيرا من الناخبين على عملية الاقتراع، مؤكدًا أن السيناتور سيكون له أكثر من 25 مقعدا في الانتخابات، وكذلك قاضي المحكمة الجزئية، مشيرًا إلى أن هناك مرشح أمريكي من أصل يمني يحاول الفوز بمقعد مجلس التعليم، والجالية العربية والإسلامية لها اليد العليا في ولاية ميشيجان.

ولفت نور الدين، خلال رسالة على الهواء، إلى أن التصويت المبكر الذي انتهى الأحد الماضي وصل إلى أكثر من 3 ملايين و200 ألف مواطن قاموا بالتصويت المبكر، وهذا التصويت المبكر في ولاية ميشيجان، كان الأول من نوعه على الإطلاق، فهذه المرة الأولى التي تقوم بها الولاية بالتصويت المبكر، وقالت السلطات اليوم أن هناك 45.7% من الأصوات التي لها حق الانتخاب صوتت بالفعل مبكرًا.