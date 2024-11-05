شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية: سقوط 15 شهيدا كحصيلة أولية فى قصف على برجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 15 شهيدا في حصيلة أولية لغارة الجيش الإسرائيلي على برجا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، سقوط 11 شهيدا و61 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان، ليرتفع بذلك الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3013 شهيدا و13553 جريحا.



جاء ذلك في التقرير رقم 37 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والذي وزّعه منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين، حيث أشار إلى تسجيل 78 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الاعتداءات الإسرائيلية إلى 12 ألفا و107 اعتداءات، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.



وأشار التقرير أنه تم فتح 1138 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 969 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، منوها بأن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل إلى 191537 نازحا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.



وأوضح أنه في الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى اليوم، سجّل الأمن العام اللبناني عبور 366 ألفا و80 مواطنا سوريا، و187 ألفا و544 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.