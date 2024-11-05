شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى عدد من المستوطنات بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مستوطنات الشمال بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان وشعبه.
وأوضح الحزب - في بيانات أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه قصف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات "كريات شمونة"، و"مرغليوت"، و"يفتاح"، و"دلتون" بالصواريخ، بالإضافة إلى استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "نؤوت مردخاي" بسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وإصابتها بشكل دقيق، وكذلك قصف مدينة نهاريا بصلية صاروخية.
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة اللبنانية بسقوط 3 جرحى في الغارة الإسرائيلي على بلدة سعدنايل بقضاء زحلة في محافظة البقاع، أحدهم حالته حرجة.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.
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