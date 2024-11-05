شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى عدد من المستوطنات بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مستوطنات الشمال بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.



وأوضح الحزب - في بيانات أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه قصف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات "كريات شمونة"، و"مرغليوت"، و"يفتاح"، و"دلتون" بالصواريخ، بالإضافة إلى استهداف ‏مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "نؤوت مردخاي" بسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وإصابتها بشكل دقيق، وكذلك قصف مدينة نهاريا بصلية صاروخية.‏



وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة اللبنانية بسقوط 3 جرحى في الغارة الإسرائيلي على بلدة سعدنايل بقضاء زحلة في محافظة البقاع، أحدهم حالته حرجة.



وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.