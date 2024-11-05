شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد وإصابة 6 فى غارات إسرائيلية.. وحزب الله يستهدف ثكنة جولانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص بجروح، اثر غارة إسرائيلية على طليا، وحورتعلا .

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربى الإسرائيلى استهدف مدخل بلدة مشغرة الشمالي، والطريق العام بين بلدتي سحمر ويحمر بغارة واحدة وغارة بين بلدتي يحمر وزلايا في البقاع الغربي، ولم يبلغ حتى اللحظة عن إصابات، كما استهدف شقة سكنية في مبنى في بلدة الجية، بالقرب من مجمع المصطفى.

وفي سياق أخر، استهدف حزب الله، ثكنة جولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) برشقة صواريخ نوعية، كما استهدف تجمعا لقوات ال‏جيش الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ نوعية، واستهدف كذلك مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 أشخاص، إثر غارة إسرائيلية على بلدة حورتعلا بمحافظة بعلبك.

وأضافت قناة (TL) اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي بريتال وحورتعلا، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص.