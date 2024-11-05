شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا مصنع مواد متفجرة فى الخضيرة جنوب حيفا بصواريخ نوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعًا للقوّات الإسرائيلية بموقع الرمثا ومصنع مواد متفجرة في الخضيرة جنوب حيفا بصواريخ نوعية.



وكشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلاميّة عند السّاعة 8:00 من صباح اليوم الثّلثاء، تجمّعًا لقوّات ‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة؛ بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".‏



وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "في إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلاميّة عند ‏السّاعة 7:00 من صباح اليوم أيضًا، مصنع المواد المتفجّرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا، ‏بصلية من الصّواريخ النّوعيّة".