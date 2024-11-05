شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ثعابين الأصلة العملاقة يثير حالة من الرعب في السودان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جزيرة صاى فى شمال السودان، ظهور غير مسبوق، لثعابين الأصلة العملاق فى مياه النيل، وهو ما تسبب فى حالة من الذعر بين المواطنين.

وشاهد الأهالى، الثعابين الضخمة وهى تجوب على ضفاف النيل فى الجزيرة، مثيرة حالة من القلق والرعب الشديد بين قاطنى الجزيرة، وتساءلوا عن مصدرها، وما إذا كان الوضع يحتاج لتدخل من الجهات المختصة لحماية السكان، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

وسادت حالة من الذعر في قرية عدو في جزيرة صاي، بعد تكرر مشاهدات لثعابين ضخمة من نوع "الأصلة" في مياه النيل، وقال أحد الصيادين من أبناء القرية قوله إن هذه الثعابين العملاقة انتشرت بشكل غير معتاد في مياه النيل.

ورجح أن تكون تيارات النهر قد جرفت الثعابين من مناطق بعيدة، وأوضح أن بعض الصيادين تفاجأوا بوجود ثعبان ضخم طوله 5 أمتار عالقا في الشباك، واضطروا إلى قتله وإخراجه بعد معركة شرسة.

وأكد أن المشهد متكرر، ووجه تحذيرات شديدة، للسكان وشدد على ضرورة منعهم أطفالهم من الاقتراب من مياه النيل للاستحمام أو اللعب، مشيراً إلى أن هذه الثعابين قادرة على ابتلاع طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً بسهولة.

وتُعد الأصلة الجبلية الإفريقية من الثعابين العملاقة، حيث قد يصل طولها إلى 6.5 متر. وعلى الرغم من أن الأصلة غير سامة، فإن قوتها المذهلة تتيح لها عصر فريستها بقبضة قاتلة، مما يجعلها تهديداً خاصة للأطفال، الذين يُعتبرون الفئة الأكثر عرضة للخطر.