شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: بدء التصويت فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر .

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أتاحت أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها.

وأوضحت أن عملية التصويت تستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

يذكر أن أمير قطر قد أصدر في 29 أكتوبر الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية.