الخليج اليوم .. الكويت.. حبس "3 مغردين" سنتين بتهم الطعن في الذات الأميرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت محاكم الجنايات في الكويت حكمها بحبس "ثلاثة مغردين" لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في قضايا أمن دولة، بتهم الطعن في الذات الأميرية، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال الهاتف.

وقضت المحكمة في القضية الأولى، بحبس "مغردين لمدة سنتين بتهم نشر أخبار كاذبة تخص ملفات سرية وادعائهما أنها تخص التجنيس".

كما قضت المحكمة بحبس "مغرد ثالث للمدة نفسها بتهم الطعن في حقوق الأمير والعيب بالذات الأميرية".

وقررت المحكمة مصادرة الهواتف النقالة المستخدمة في التغريدات من المتهمين في الحكمين الصادرين بحقهم.

المصدر: وسائل إعلام كويتية