الخليج اليوم .. رئيس مجلس القيادة اليمني في ضيافه السفير اليمني الدكتور رياض ياسين في باريس

الرياض - كتب موسى القحطاني - قام رئيسي مجلس القيادة اليمني بزيارة السفارة اليمنية في باريس في عطلة نهاية الأسبوع وتمكن خلالها من اللقاء بالدكتور السفير رياض ياسين، سفير اليمن في فرنسا.

وبالرغم من ضيق الوقت، إلا أنهم قامو بزيارة السفارة اليمنية، والتي كان في استقباله الدكتور السفير رياض ياسين.

ولفت انتباهه أنه ومن الوهلة الأولى منذ بداية مدخل السفارة فقد زُينت حيطانها بالصور المعبرة عن مختلف مدن ومناطق اليمن.

واصطحبه إلى مكتبه الذي يشبه المتحف المصغر، واحتوى على صور تاريخية ومناظر جميلة وصور لشخصيات سياسية تاريخية.

ودار حديث بينهم و تطرق إلى نشاط السفارة والصعوبات التي تواجهها.

كما لفت انتباهه الثقافة الواسعة التي يتمتع بها الدكتور رياض ياسين والمنفتحة على الثقافة الفرنسية والأوروبية، فمثل هؤلاء السفراء بدون شك يمثلون بلادهم خير تمثيل.

وفي نهاية اللقاء، اصطحبه الدكتور إلى متحف جميل لمدينة عدن في الدور الأرضي للسفارة، احتوى على نماذج لتاريخ عدن وعلاقتها بفرنسا وصور ونماذج لرسائل متبادلة بين تجار وأدباء فرنسيين مع نظرائهم من عدن.