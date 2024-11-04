شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: نحرص على التوصل لوقف إطلاق النار ودعم المدنيين بغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تقف في المقدمة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم السكان المدنيين في قطاع غزة ولبنان.



وقال وزير الخارجية الإيطالي -في بيان اليوم /الإثنين/- إنه عقد اجتماع افتراضي مع سفراء إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط والخليج لتقييم الوضع الإقليمي.

وشدد الوزير الإيطالي على أنه بلاده تعطي أولوية قصوى من الإهتمام لسلامة المواطنين الإيطاليين في المنطقة.