شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف النار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى رفض إسرائيل "كل الحلول المقترحة" لوقف إطلاق النار، وطالب المجتمع الدولى بالضغط عليها لوقف العدوان.

وقال ميقاتي، في تصريحات، إن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحةً التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف اطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة".

وتابع: "نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته، وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".

وقال: "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".