شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصلية صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله مستوطنات إسرائيلية ووحدة المراقبة الجوية فى قاعدة ميرون العسكرية بصلية صاروخية.

وذكر الحزب - في بيان صحفي أورده التليفزيون اللبناني، اليوم الاثنين، أنه تم استهدف مستوطنات "شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصليات صاروخية.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استهدف مدينة صفد المحتلة، كما استهدف مستوطنة "اييليت هشاحر" بالصواريخ.

وفى وقت سابق، استهدفت مسيّرة إسرائيلية، بصاروخ موجّه، منزلا في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، وذلك بعد أقل من نصف ساعة على غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا على البلدة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة على قرى في قضاء بنت جبيل ليلا، كما شن سلسلة غارات استهدفت بلدات الطيري وكونين وعيناتا وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات حانين وكونين والطيري في قضاء بنت جبيل.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على الغسانية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مدينة صفد المحتلة بالصواريخ، كما استهدف مستوطنة "اييليت هشاحر" بالصواريخ.