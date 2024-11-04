شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": قرار الاحتلال قطع العلاقات مع "الأونروا" تعد سافر على القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكّدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أنّ قيام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بإبلاغ الأمم المتحدة قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص، القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا).

وأضافت (فتح) - في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الاثنين، أنّ الشعب الفلسطيني لن يُهادن أو يساوم على حقوقه الوطنيّة المشروعة مهما كلّف ذلك من تضحيات.

وأشارت إلى أن ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات فعليّة في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفويّة المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ لن تجدي نفعا أو تؤسّس وقائعَ مغايرة للحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.