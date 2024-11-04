شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعو إسرائيل لتعزيز المساعدات فى شمال غزة: الوضع يائس ولا يطاق والان مع تفاصيل الخبر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لشمال غزة، حيث أدى نقص الإمدادات إلى وضع "يائس و لا يطاق".

وذكر المتحدث، خلال مؤتمر صحفى دوري في برلين: "ندعو الحكومة الإسرائيلية على وجه السرعة للوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي".