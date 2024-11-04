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ألمانيا تدعو إسرائيل لتعزيز المساعدات فى شمال غزة: الوضع يائس ولا يطاق

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:16 م

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لشمال غزة، حيث أدى نقص الإمدادات إلى وضع "يائس و لا يطاق".

وذكر المتحدث، خلال مؤتمر صحفى دوري في برلين: "ندعو الحكومة الإسرائيلية على وجه السرعة للوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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