شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: حظر إسرائيل لأنشطة الوكالة قد يؤدى لإنهيار العمل الإنسانى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين، أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدى إلى إنهيار العمل الإنسانى فى قطاع غزة الذى مزقته الحرب.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا قرارها بحظر أنشطة الوكالة على أراضيها.

وكان الكنيست قد أقر هذا الإجراء - الأسبوع الماضي - الذي يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة رغم تنديدات المجتمع الدولي بما يشمل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

يذكر أن الأونروا أنشئت في شهر ديسمبر عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعيد قيام دولة إسرائيل في مايو 1948. وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعمل في الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات حيوية الى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.