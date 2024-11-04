شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستثمار العربية تناقش فى جمعيتها العمومية المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار الموحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة المستشار ناصر سلطان محمد العسيري وبحضور قضاة ومفوضي ومسجل المحكمة وبمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية التى مثلها الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الامين ولد اكيك .

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشؤون القانونية ) بأن الاجتماع ناقش خلال مداولاته المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار العربية والدراسة المقدمة بشأن تطوير الفرص الاستثمارية في الدول العربية وتسهيل إجراءاتها بغية جذب المستثمرين العرب للاستثمار داخل الدول العربية .

وأضاف البيان أنه تم مناقشة مقترح تشكيل هيئة خبراء للمحكمة من القضاة والمفوضين الذين عملوا سابقاً في المحكمة للاستعانة بهم عند الضرورة، ودعوة الوزارات المعنية بالاستثمار لعقد ورش عمل بالتنسيق مع محكمة الاستثمار العربية للتعريف بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وبالحوافز والضمانات التي تقدم للمستثمرين لجذبهم وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية في الدول العربية وبالوسائل المعتمدة فيها لفض المنازعات، إضافة إلى مناقشة المسائل الإدارية والفنية الخاصة بالمحكمة.