شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقي الرئيس الفلسطيني ويناقشان التحضيرات للقمة العربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الأحد مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر إقامته بالقاهرة، على هامش زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أنه تم خلال اللقاء بحث تطور الاوضاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والجهود المبذولة من جانب مخالف الأطراف من احل وضع حد لهذا العدوان والتوصل إلى الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.

وذكر المتحدث، أن أبو الغيط ناقش مع الرئيس عباس كذلك الجهود العربية الحثيثة المبذولة من أجل تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف رشدى، أن الأمين العام وضع الرئيس محمود عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للإعداد للقمة العربية الإسلامية المشتركة، كما استمع حول أولويات فلسطين في القمة.