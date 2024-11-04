شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منازل ومرافق فى النصيرات وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينى وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلًا فى بلوك (C) بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى العودة، حيث تواصل الفرق الطبية جهودها لإنقاذ المصاب الذى وصفت حالته بالحرجة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطينى اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلًا آخر في مخيم 2 بالنصيرات، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالغة.

وأشارت إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت شواطئ مخيم النصيرات بعدة قذائف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي القاطنين في المنطقة، كما نقل المسعفون 5 جرحى من منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، حيث استهدفت غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الهجمات في إطار موجة من القصف المكثف الذي يستهدف عدة مناطق في قطاع غزة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.