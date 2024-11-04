شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الإحتلال: حزب الله أطلق 105 من الصواريخ والمقذوفات على إسرائيل منذ الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الجيش الإسرائيلى، أن "حزب الله" اللبنانى أطلق، منذ الصباح، 105 من الصواريخ والمقذوفات على إسرائيل، ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى الجيش قوله - فى بيان- إنه سيواصل التصدى لـ"حزب الله".

ودوت، مساء أمس ، صفارات الإنذار، فى منطقة ميرون وفى صفد والجليل الأعلى فى شمال إسرائيل.

يذكرأن، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "حزب الله" أعلن قصفه -بصواريخ نوعية للمرة الأولى- قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى فى مدينة حيفا.



كما أشار "حزب الله" اللبنانى -فى بيان أوردته الوكالة - إلى مهاجمته -بسرب من المسيّرات الانقضاضية- قاعدة إلياكيم جنوبى مدينة حيفا المحتلة.