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جيش الإحتلال: حزب الله أطلق 105 من الصواريخ والمقذوفات على إسرائيل منذ الصباح

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القاهرة - سامية سيد - ذكر الجيش الإسرائيلى، أن "حزب الله" اللبنانى أطلق، منذ الصباح، 105 من الصواريخ والمقذوفات على إسرائيل، ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى الجيش قوله - فى بيان- إنه سيواصل التصدى لـ"حزب الله".

ودوت، مساء أمس ، صفارات الإنذار، فى منطقة ميرون وفى صفد والجليل الأعلى فى شمال إسرائيل.

يذكرأن،  أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "حزب الله" أعلن قصفه -بصواريخ نوعية للمرة الأولى- قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى فى مدينة حيفا.


كما أشار "حزب الله" اللبنانى -فى بيان أوردته الوكالة - إلى مهاجمته -بسرب من المسيّرات الانقضاضية- قاعدة إلياكيم جنوبى مدينة حيفا المحتلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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