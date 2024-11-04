شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: أكثر من 101 ألف لاجئ سودانى دخلوا ليبيا منذ أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن أكثر من 101 ألف و497 لاجئًا سودانيًا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023.



وأوضحت المفوضية -فى بيان أذاعته قناة "الوسط" الليبية- أنه نحو 65 ألف لاجئ سودانى دخلوا ليبيا عبر مدينة الكفرة وحدها، بمعدل يتراوح من 300 إلى 400 وافد يوميًا.



وأشارت المفوضية إلى أن ذلك العدد يشمل 30 ألفًا و707 سودانيين جدد جرى تسجيلهم، مما يرفع العدد الإجمالى للسودانيين المسجلين فى قوائمها إلى 50 ألفًا و82 لاجئًا.