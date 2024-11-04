شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد وإصابتان جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بمخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بمخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة غزة، الليلة، تصعيدًا خطيرًا، إثر قصف مدفعى وإطلاق نار كثيف جنوب المدينة، فيما أسفر قصف للاحتلال الإسرائيلى على منزل فى حى التفاح شرقى غزة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول إنقاذ مفقودين تحت الأنقاض.



وأفادت مصادر محلية - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بسماع دوى انفجارات متتالية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدينة رفح الفلسطينية جنوبًا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



وفى شمال قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق الليلة، استهدافها للمرافق الصحية، حيث تعرضت مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والإندونيسى لقصف مباشر، ما ألحق أضرارًا كبيرة بهذه المستشفيات.



وأفادت مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان بأن القصف المدفعى طال أقسام المبيت وحضّانة الأطفال، وساحة المستشفى وخزانات المياه، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.



كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة فى مخيم جباليا، فيما أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الإندونيسى وجدرانه فى بلدة بيت لاهيا، مما أثار الذعر بين المرضى وفرق الرعاية الصحية.