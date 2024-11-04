شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا عدة مستوطنات إسرائيلية ووحدة المراقبة الجوية بقاعدة ميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة حزب الله اللبنانى إن قوات المقاومة قصفت بالصواريخ وحدة المراقبة الجوية فى قاعدة ميرون، ومستوطنات شاعل وحتسور ودلتون برشقة صاروخيّة. كما أكد الحزب استهداف مستوطنة إييليت هشاحر برشقة صاروخيّة. بذكرأن، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "حزب الله" أعلن قصفه -بصواريخ نوعية للمرة الأولى- قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى فى مدينة حيفا.

كما أشار "حزب الله" اللبنانى -فى بيان أوردته الوكالة - إلى مهاجمته -بسرب من المسيّرات الانقضاضية- قاعدة إلياكيم جنوبى مدينة حيفا المحتلة.

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